Политехнический университет делает беспилотный МАЗ для нефтяников

НГТУ имени Р. Е. Алексеева по заказу компании «Газпромнефть» делает беспилотный тяжелый грузовик на базе автомобиля МАЗ. «От заказчика поступил запрос на изготовление тяжелой техники для перевозки труб. На следующий год беспилотный МАЗ будет эксплуатироваться в Ханты-Мансийске», – рассказал проректор вуза по программам развития Александр Хробостов на заседании областного заксобрания.

Он также напомнил, что два года нефтяники в ХМАО эксплуатируют беспилотную «ГАЗель» – изготовленная в нижегородском вузе машина с элементами искусственного интеллекта развозит в «Газпромнефти» документацию. В Политехническом университете по грантовой программе поддержки «Приоритет-2030» развивают несколько научно-прикладных направлений, в том числе сотрудники вуза занимаются разработками различной беспилотной техники: наземной, водной и авиационной.

Иван Сергеев