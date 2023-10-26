Фонд развития промышленности Кубани увеличили на 1 млрд рублей

Депутаты Заксобрания Краснодарского края увеличили на 1 млрд руб. объем регионального Фонда развития промышленности. С учетом поправок его капитализация составит 6 млрд руб., сообщает пресс-служба парламента Кубани.

Корректировки в части докапитализации ФРП вносили на протяжении всего времени его существования. Изначально его объем составлял 500 млн руб., однако за несколько лет работы в общей сложности фонд увеличили в 10 раз. Власти Кубани отмечали, что за это время фонд показал свою эффективность и результативность. Тот 1 млрд руб., на который фонд был увеличен с учетом последних поправок, планируется направить на развитие отрасли станкостроения.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что для Краснодарского края промышленность — стратегически значимая отрасль экономики.

«Для обеспечения ее устойчивого роста делается многое. Вводятся дополнительные меры господдержки, совершенствуется нормативно-правовая база. Это наш вклад в обеспечение технологического суверенитета России, о необходимости которого говорил президент. Выделение дополнительных средств для Фонда развития промышленности Краснодарского края позволит дать старт новым перспективным проектам, расширить уже действующие производства»,— подчеркнул он.

Фонд развития промышленности Краснодарского края создали в 2018 году. Сейчас в нем функционируют 16 программ заемного финансирования со ставками от 0,1 до 4% годовых. 12 из них фонд реализует за счет собственных средств, остальные — при софинансировании федерального фонда развития промышленности.

Леонид Ломакин

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