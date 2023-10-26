Доходы бюджета Кубани на 2023 год увеличили на 34,5 млрд рублей

Депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли поправки в бюджет региона на 2023-й, а также на плановый период 2024–2025 годов. Доходы краевой казны за три года увеличатся на 60 млрд руб., только в текущем году они вырастут на 34,5 млрд руб., сообщает пресс-служба ЗСК.

Расходную часть бюджета Кубани в 2023–2025 годах увеличат на 53,3 млрд руб. благодаря росту налоговых и неналоговых доходов. В первую очередь деньги пойдут на повышение зарплат бюджетникам, в том числе ежемесячную прибавку в 5 тыс. руб. будут получать кубанские учителя. В будущем году эту практику планируется продолжить: на эти цели уже предусмотрено 2 млрд руб.

Кроме того, 1,35 млрд руб. направят на поддержание сбалансированности местных бюджетов. Еще 1,8 млрд руб. выделят на повышение зарплаты отдельным категориям сотрудников сферы образования, покупку учебников, капремонты и благоустройство школ. 1,3 млрд руб. дополнительно выделят дорожникам на капремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

«Несмотря на внешние санкции, наши предприятия реального сектора действуют достаточно успешно. Свидетельство тому — показатели вносимых в бюджет изменений, которые учитывают рост поступлений от налога на прибыль организаций, НДФЛ, налога на имущество организаций. Это в очередной раз подтверждает стабильность кубанской экономики и эффективность ранее применявшихся в ее отношении мер господдержки»,— отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, говоря о поправках в бюджет региона.

Леонид Ломакин

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