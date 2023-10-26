В Отрадненском районе заменили водонапорные башни

В двух населенных пунктах Отрадненского района Кубани заменили водонапорные башни. Работы прошли в селах Петровском и Пискуновском, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, для жителей некоторых населенных пунктов Кубани вопрос водоснабжения является одним из самых актуальных. Не каждый муниципалитет, по словам руководителя ведомства, может позволить себе выполнить дорогостоящие работы по замене водонапорных башен. Новые башни Отрадненскому району предоставили из аварийного фонда министерства.

В обоих селах, где выполнили работы, пользуются водоснабжением суммарно почти 2 тыс. человек. И в Петровском, и в Пискуновском есть социальные объекты.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram