Почти 100 трансформаторных подстанций отремонтировали в Крымске
Энергетики отремонтировали 97 трансформаторных подстанций в Крымске. Работы выполнили специалисты «Электросети Кубани», сообщили в пресс-службе администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Вице-губернатор края Андрей Прошунин уточнил, что энергетики также отремонтировали 32 км ЛЭП. Работы нужны были для обеспечения качественного и надежного электроснабжения.
Специалисты также построили больше 4 км новых ЛЭП и три подстанции. Это было нужно для подключения к сети новых абонентов.
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