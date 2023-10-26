Почти 100 трансформаторных подстанций отремонтировали в Крымске

Энергетики отремонтировали 97 трансформаторных подстанций в Крымске. Работы выполнили специалисты «Электросети Кубани», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор края Андрей Прошунин уточнил, что энергетики также отремонтировали 32 км ЛЭП. Работы нужны были для обеспечения качественного и надежного электроснабжения.

Специалисты также построили больше 4 км новых ЛЭП и три подстанции. Это было нужно для подключения к сети новых абонентов.

Вячеслав Рыжков

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