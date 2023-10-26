Обвиняемый в смерти сына блогер Лютый объясняет все трагической случайностью

Тренер по оздоровительным практикам Максим Лютый, которого в Сочи судят за гибель его новорожденного сына, объясняет смерть ребенка своей родительской неопытностью и неблагоприятным стечением обстоятельств, рассказал «Ъ-Юг» адвокат подсудимого Алексей Аванесян. По предположению Максима Лютого, ребенок скончался от инфекционного заболевания.

Перед сегодняшним заседание суда Максим Лютый пообщался с журналистами и сообщил, что он не является приверженцем экстремальных идей голодания, сам ест мясо и никого не ограничивает в питании.

Максим Лютый и его сожительница Оксана Миронова снимали жилье в Лазаревском районе Сочи, мужчина проводил семинары и тренинги по оздоровлению. В феврале текущего года у пары родился мальчик, которого назвали Космосом. Роды проходили в домашних условиях, мать ребенка не состояла на учете в женской консультации. По словам Максима Лютого, ребенок родился недоношенным, 4 марта его состояние ухудшилось, он начал задыхаться. Спустя четыре дня мальчик умер по дороге в больницу. Причиной смерти была признана полиорганная недостаточность (одновременное или последовательное нарушение функций нескольких органов). Врачи также отметили, что ребенок истощен.

Отец ребенка утверждает, что дефицит веса ребенка связан с его недоношенностью, но следствие настаивает на том, что господин Лютый запрещал своей сожительнице кормить новорожденного. Блогер отрицает этот факт, как и обвинение следствия в том, что он обливал мальчика холодной водой с целью закаливания.

Адвокат Алексей Аванесян пояснил «Ъ-Юг», что эти обвинения не подтверждены свидетельским показаниям.

Оксана Миронова в сентябре этого года была признана виновной в оставлении в опасности и в неисполнении родительских обязанностей. Женщине назначено наказание в виде двух лет исправительных работ.

Анна Перова, Краснодар