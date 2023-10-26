В Челябинской области пройдет 250 мероприятий в рамках акции «Ночь искусств»

В учреждениях культуры Челябинской области в рамках проведения акции «Ночь искусств» 4 ноября состоится 250 мероприятий. В этом году они будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Об этом сообщают в министерстве культуры региона.

В Челябинске мероприятия пройдут в историческом музее Южного Урала, офисе историко-археологического музея-заповедника «Аркаим» и в музее изобразительных искусств. В последнем можно будет увидеть экспонаты трех уральских промыслов: камнерезного, каслинского литья и златоустовской гравюры на стали. Также большое число мероприятий в рамках «Ночи искусств» пройдет в музеях, театрах, выставочных и концертных залах, библиотеках и культурных клубах Златоуста, Копейска, Магнитогорска, Озерска и Сосновского района.

«Даже те учреждения, в которых сейчас идут ремонты, включаются в акцию, — они проводят онлайн мероприятия на своих ресурсах или присоединяются к акции на других площадках. И мы всегда приветствуем такой продуктивный синтез учреждений культуры»,— отмечает начальник службы по развитию музейного дела министерства культуры Челябинской области Олеся Ходот.

«Ночь искусств» — всероссийская ежегодная акция, в рамках которой желающие могут бесплатно посетить культурные учреждения.

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