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Ярославец потерял в банке 1 млн рублей

В Ярославле следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Кража» из-за того, что два молодых человека забрали с пола в банке выпавший из сумки 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В региональном УМВД рассказали, что в полицию поступило заявление о краже денег. «Неизвестные, находясь в помещении одного из банковских отделений, похитили денежные средства в сумме 1 млн руб., которые выпали из незакрытой сумки»,— рассказал потерпевший мужчина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере) и установил, что молодые люди 20 и 17 лет нашли деньги на полу в банке и распорядились ими по своему усмотрению. Молодых людей нашли, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Алла Чижова

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