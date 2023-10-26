В Уфе из-за непогоды ограничили скорость на мостах

Знаки «скользкая дорога» и «ограничение максимальной скорости 40 км/ч» установлены на мостах Уфы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Ограничения действуют на мосту через реку Дема на автодороге Уфа — Дема, мостах через реку Белую на автодороге Уфа — Оренбург и в створе улицы имени города Галле и Затонского шоссе. Также скорость необходимо снизить, проезжая мосты через реку Уфа на автодороге Уфа — Шакша и Уфа — Нагаево.

Время действия ограничений не уточняется.

Наталья Балыкова

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