Шведский суд оправдал подданного королевства по делу о шпионаже в пользу России

Суд в Швеции оправдал подданного королевства бизнесмена Сергея Скворцова, которого обвиняли в том, что он в течение почти десяти лет собирал информацию о США и Швеции и передавал ее Главному управлению Генерального штаба ВС РФ (ранее — ГРУ), передает Associated Press (AP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Елены Кульковой Фото: соцсети Елены Кульковой

По версии прокуратуры, Сергей Скворцов получал через две компании информацию о товарах, которые Россия не может приобрести из-за санкций. Затем он помогал РФ закупать эти товары, используя ложную информацию и действуя под чужим именем, сообщает агентство со ссылкой на версию прокуратуры.

В решении суда говорится, что господин Скворцов действительно, как и утверждали прокуроры, закупал передовые технологии на Западе и передавал их России. Однако доказать, что он собирал информацию о Швеции и США для спецслужб, обвинению не удалось, передает AP.

Сергея Скворцова задержали в ноябре 2022 года вместе с его женой недалеко от Стокгольма. Жену вскоре освободили. Под стражей предприниматель находился до 9 октября. Господин Скворцов свою вину не признал. AFP ранее сообщал, что 60-летний Сергей Скворцов проживает в Швеции с 1990-х годов.

Эрдни Кагалтынов