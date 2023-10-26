«МегаФон»: Свердловская область заняла пятое место по использованию eSIM

Свердловская область стала пятой среди регионов России по использованию eSIM, чаще всего ее выбирают абоненты в возрасте 23-35 лет. Лидируют по использованию eSIM Москва, Санкт-Петербург, Самара и Краснодар. Исследование провели в «МегаФон» по УрФО на основе обезличенных данных абонентов за июнь-август 2022-2023 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«eSIM нельзя сломать или потерять, она дает возможность абоненту иметь дополнительный номер на одном устройстве, поддерживающим эту технологию. Кроме того, если смартфон защищен паролем, то в случае его кражи или потери злоумышленник не сможет извлечь eSIM и воспользоваться, например, банковскими сервисами»,— отметил директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов.

В качестве основной eSIM используют 98% абонентов Свердловской области. За месяц пользователи eSIM расходуют на 17% больше интернета, чем держатели обычной сим-карты. Абоненты с цифровой сим-картой на соцсети тратят на 26% больше трафика, на мессенджеры — на 20%, на просмотр веб-страниц — на 6%. В 2,7 раза активнее абоненты eSIM пользуются облачными сервисами.

eSIM — это встроенная на этапе производства смартфона микросхема, которая может заменять физическую сим-карту или работать одновременно с ней. Российские операторы связи начали поддерживать eSIM с 2019 года. В 2022 году eSIM операторы «большой тройки» (МТС, Билайн, МегаФон), а также Теле2, Тинькофф Мобайл и СберМобайл стали продвигать eSIM для своих абонентов.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте