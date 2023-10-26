Норовирусную инфекцию диагностировали еще у четырех участников фестиваля детских цирков

Число попавших в больницу участников V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов, проходившего в Перми, увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает портал Properm.ru со ссылкой на данные краевого минздрава. Всем госпитализированным поставлен диагноз норовирусная инфекция.

V Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов являлся частью программы празднования 300-летия Перми. На мероприятие приехали 168 детей в возрасте от 5 до 18 лет из 15 регионов страны. На симптомы болезни первые шесть участников фестиваля пожаловались вечером 25 октября. Позже число заболевших достигло 15 человек, все они были госпитализированы.

По факту произошедшего СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело. Эпидемиологическое расследование ведет краевой Роспотребнадзор, проверку обстоятельств случившегося ведет и прокуратура.