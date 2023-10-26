Руководство «Ак Барс Арены» намерено признать спортцентр Зарипова банкротом

Руководство стадиона «Ак Барс Арена» намерено добиться того, чтобы располагающийся на территории объекта спортцентр Даниса Зарипова признали банкротом. Об этом сообщает «ТИ-Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-капитан "Ак Барса" Данис Зарипов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Экс-капитан "Ак Барса" Данис Зарипов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отмечается, что спортцентр накопил долги за аренду помещения по итогам 2020 и 2021 годов. Общая сумма составила порядка 10 млн руб.

При этом в конце 2022 года господин Зарипов вышел из состава учредителей своего центра.

"Ъ-Казань"