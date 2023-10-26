Пермьстат: реальная зарплата в августе выросла по сравнению с прошлым годом на 7,9%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за август 2023 года составила в Пермском крае 58 161,9 руб. По сравнению с августом 2022 года ее рост составил 13,1%. Реальная заработная плата в августе 2023 года увеличилась на 7,9%.

За январь — август 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 57 455,7 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 14,2%. Реальная заработная плата выросла на 8,7%.

Лидерами по росту заработной платы стали административные работники (+21%), научные и технические работники (+20%) и сотрудники предприятий в сфере обрабатывающих производств (+20%).