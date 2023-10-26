ИПОПАТ добавил автобусов на некоторые популярные маршруты в Ижевске

ИПОПАТ увеличил количество автобусов на ряде маршрутов в Ижевске после завершения огородного сезона. Об этом в эфире в соцсетях рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. Речь о маршрутах, по которым чаще всего жаловались горожане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Так, два автобуса добавили на маршрут №40, теперь курсирует 12 единиц транспорта. По два автобуса дополнительно выделили на маршруты №8, 21 и 26, три на №22, один — на №36. Улучшилось обслуживание пассажиров на маршруте №28.

Глава региона также рассказал, что на ИПОПАТ в октябре трудоустроились 11 водителей и 1 кондуктор.