Начались дноуглубительные работы на нижнем подходе к Городецкому гидроузлу

В Нижегородской области начались дноуглубительные работы на нижнем подходном канале акватории Городецкого гидроузла. На данный момент уже произведена выемка около 20 тыс. кубометров грунта, сообщает дирекция госзаказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным дирекции, также ведутся основные строительно-монтажные по модернизации шлюзов №15 и №16, а также по строительству дополнительной камеры шлюза.

На первом этапе проекта по модернизации Городецкого гидроузла предусмотрено строительство дополнительной камеры шлюза №15А, дноуглубление на участке подходного канала 1,5 км и строительство левых причальных пал протяженностью 150 м из общих 600 м. На втором этапе планируется провести дноуглубление на всем участке Волги от Нижнего Новгорода до Городца.

На время реализации проекта шлюзовые камеры продолжают работу. После ввода объекта на участке Волги от Нижнего Новгорода до Городца будет обеспечена гарантированная глубина в 4 метра. Грузооборот водной транспортной системы должен увеличится с 4 до 25 млн тонн в год.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале августа 2023 года президент Владимир Путин поручил правительству РФ принять дополнительные меры, чтобы реконструкция Городецких шлюзов была завершена в оговоренные сроки до весны 2025 года. Городецкий гидроузел остается одним из узких мест единой глубоководной системы России. Стоимость работ по реконструкции гидроузла оценивается почти в 22 млрд руб.

Андрей Репин