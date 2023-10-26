Силовики изъяли 500 тыс. рублей у принимавшего экзамены инспектора ГИБДД в Орске

Инспектор ГИБДД экзаменационного отделения регистрационно-экзаменационного отдела МУ МВД России «Орское» подозревается во взяточничестве. Ему инкриминируются четыре эпизода преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В ходе проведенных обысков у обвиняемого изъято свыше 500 тыс. руб., которые, по версии следствия, получены преступным путем»,— говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Следствие намерено добиваться ареста фигуранта дела.

Силовики установили, что преступления были совершены с мая по сентябрь текущего года. Инспектор ГИБДД «получал через посредника взятки в виде денежных средств от жителей Орска, желающих успешно сдать практический экзамен на право управления транспортным средством», отмечают в региональном СУ СК РФ.

После получения денег фигурант дела во время приема практической части экзамена по вождению у взяткодателей «игнорировал допущенные грубые ошибки, при наличии которых практический экзамен фактически не сдан, после чего в экзаменационном листе» ставил соответствующую отметку. Благодаря этому взяткодатели получили удостоверения на право управления транспортом категории «В».

Ранее главу отделения ГИБДД из Оренбуржья заподозрили в превышении полномочий. Следствие установило, что подозреваемый неоднократно освобождал ряд жителей района от административной ответственности за разные правонарушения. Уголовное дело в отношении правоохранителя было возбуждено по материалам регионального УФСБ.

Георгий Портнов