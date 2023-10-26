«МегаФон» изучил обезличенные данные абонентов и пришел к выводу, что eSIM (стандартной сим-карте) предпочитают миллениалы и зумеры, то есть клиенты в возрасте до 40 лет. Они реже используют привычную голосовую связь, зато значительно больше тратят интернет-трафика, особенно в роуминге. Мужчины пользуются цифровыми сим-картами в 2,4 раза больше женщин. «МегаФон» фиксирует популярность eSIM среди абонентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской и Свердловской областей. Это объясняется тем, что ее нельзя сломать или потерять. Также eSIM дает возможность абоненту иметь дополнительный номер на одном устройстве.

«Яндекс» и «Ланит» подтвердили, что выходят из совместного предприятия по производству серверов OpenYard. Актив продают группе частных инвесторов, сообщил «Яндекс». Его создали в 2021 году — в планах было строительство завода в Рязани, но из-за изменения ситуации на рынке партнеры начали искать покупателей на свои доли.

ВТБ начал проводить международные денежные переводы с возможностью выдачи денег наличными без открытия банковского счета, пишет РБК. На первом этапе перевести средства таким образом можно будет в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию и Абхазию. До конца года количество стран-партнеров планируется увеличить до 20. Отправить перевод можно в приложении «ВТБ Онлайн».