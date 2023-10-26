На здание туристско-информационного центра в Уфе потратят до 16 млн рублей

Администрация Уфы на аукционе 7 ноября выберет поставщика здания туристско-информационного центра, сообщается на сайте гозакупок. Начальная цена контракта составит 16,4 млн руб.

Центр необходимо поставить в Уфу в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта. Место его установки не уточняется. Двухэтажное здание должно иметь металлический каркас, на его фасаде, отделанном лиственницей, должна быть объемная световая вывеска с надписью «450» и названием Уфы на башкирском языке. На второй этаж, который представляет собой открытую огороженную площадку, должна вести винтовая лестница.

В 2024 году уфимцы будут праздновать 450-летие города.

Майя Иванова

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