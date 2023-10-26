Заксобрание поддержало расширение мер поддержки участников СВО

Законодательное собрание Пермского края приняло ряд законодательных инициатив, внесенных губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Краевой парламент одобрил расширение мер поддержки участников специальной военной операции (СВО), их родных и близких. В частности, участники СВО освобождены от уплаты транспортного налога. Это касается служащих по контракту, мобилизованных и добровольцев, принимавших или принимающих сейчас участие в спецоперации. «Важно, что воспользоваться мерой поддержки можно будет уже при уплате налога за 2022 год. А если он уже оплачен, то налоговая сделает перерасчет и вернет деньги»,— написал Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Военнослужащие, имеющие заслуги в ходе СВО, смогут получить земельные участки для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства. «Будем комплексно подходить к вопросу: не только предоставлять участки, но и помогать осваивать их, подводить коммуникации. Законопроект во втором чтении планируется принять в ноябре. Таким образом, в действие закон может вступить с января 2024 года»,— пояснил глава региона.