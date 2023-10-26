18 пациентов с инсультом доставили санавиацией в больницу в Удмуртии

32 пациентов с инсультом экстренно транспортировали в Удмуртии за 9 месяцев 2023 года медицинским транспортом, из них 18 перевозили санавиацией, остальные - реанимобилями. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Отмечается, что врачи санавиации чаще всего имеют дело с инфарктами и инсультами у пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

«При остром нарушении мозгового кровообращения очень важно как можно быстрее доставить пациента в стационар, чтобы начать необходимое лечение и процедуру тромболизиса. Если оказать медицинскую помощь в течение 4,5 часов после случившейся сердечно-сосудистой катастрофы, удается избежать развития серьезных осложнений. Поэтому пациентов с инсультом и инфарктом мы как можно скорее стараемся транспортировать в специализированные клиники»,— рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Республиканского центра экстренной медицинской помощи Лев Фирулев.

Всего вертолет санавиации в январе-сентябре 2023 года совершил 168 вылетов. 159 пациентов было эвакуировано, в 9 случаях врачи провели консультацию или операцию на месте. Санавиация используется для транспортировки самых сложных пациентов.