Мэрию Ишимбая подозревают в ограничении конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии опубликовало заключение об обстоятельствах дела, возбужденного по признакам нарушения администрацией Ишимбая законодательства «О защите конкуренции». В контролирующем органе полагают, что муниципальные чиновники предоставили преимущество компании «Ураспецстрой», заключив с ней договор на благоустройство набережной реки Белой, а также площади Первооткрывателей башкирской нефти по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Контракт стоимостью 34,4 млн руб. был заключен в апреле 2022 года, победителем было признано ООО «Уралспецстрой», снизившее начальную цену на 0,5%, при этом заявку второго участника аукциона отклонили как несоответствующую требованиям закупки.

В УФАС установили, что компания-победитель была заблаговременно осведомлена о планирующейся закупке и о том, что контракт заключат именно с ней. Еще до подписания договора руководство «Уралспецстроя» начало поиск подрядчика, которому впоследствии передало весь объем работ на объекте.

По условиям договора подрядчик должен был исполнить контракт до 30 сентября 2022 года, однако администрация дополнительным соглашением продлила сроки выполнения работ до конца октября. Между тем объемы не были сданы и в этот срок — мэрия подписывала акты приемки работ в декабре. Подрядчик объяснил задержку неблагоприятной погодой, предоставив справку из Башгидрометцентра. Этот довод был отвергнут — количество выпавших осадков было не столь большим, чтобы считать их непредвиденным обстоятельством, заключили в УФАС.

Предоставленное подрядчику преимущество заключалось и в перечислении ему 30% аванса, первоначально не предусмотренном в контракте. Нарушение при исполнении контракта было установлено республиканским министерством финансов — ведомство указывало, что подрядчику оплатили фактически невыполненные работы.

Нарушение закона о конкуренции УФАС усмотрело также в действиях индивидуального предпринимателя, с которым без конкурса был заключен контракт на выполнение функций строительного надзора на объекте. В контролирующем органе обратили внимание, что с этим предпринимателем и учрежденной им компанией «Башстройэксперт» мэрия заключала аналогичные договоры и ранее. Услуги были выполнены ненадлежащим образом, следствием чего стало принятие фактически не выполненных работ. Однако чиновники вновь выбрали этого исполнителя.

ООО «Уралспецстрой» зарегистрировано в Уфе в октябре 2009 года, занимается строительством. 50% уставного капитала принадлежит Артему Сементееву, остальная часть — самой ООО. Выручка компании за 2022 год составила 964,5 млн руб., прибыль — 2,7 млн.

Наталья Балыкова

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