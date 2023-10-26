Осудили челябинца, сбившего четырех человек возле остановки

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу 21-летнего местного жителя, который совершил смертельный наезд на пешеходов возле автобусной остановки. Ему назначено три года колонии-поселения с лишением права управления транспортом на три года. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Установлено, что 10 января 2022 года водитель Ford Fiesta, превышая скорость, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилей, выехал на тротуар, где сбил четырех пешеходов и врезался в киоск. Авария произошла возле автобусной остановки «Поселок Бабушкина» в Челябинске. В результате ДТП погибли две женщины, еще две получили травмы.

«Также суд в полном объеме удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причиненного морального вреда в сумме 1,6 млн руб.»,— дополняют в прокуратуре Челябинской области.

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