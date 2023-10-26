В Краснодаре дольщики проблемного ЖК «Жемчужина» получили ключи от квартир

В Краснодаре дольщикам долгостроя «Жемчужина» выдали ключи от квартир, расположенных в двух завершенных домах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В общей сложности на строительство трех литер комплекса было заключено свыше 500 договоров долевого участия (ДДУ). Как отметил заместитель руководителя краевого департамента по строительному надзору Михаил Кузнецов, строительство третьей литеры завершится в текущем году.

«Этого дня дольщики ждали много лет. При поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, благодаря механизмам Фонда развития территорий проблемный объект был достроен»,— добавил господин Кузнецов.

Возведение жилого комплекса «Жемчужина» началось в 2016 году. Два года спустя застройщика (ООО «СтройМеталлИнвест») признали банкротом. В 2020 году завершением строительства занялся краевой Фонд защиты прав дольщиков.

В общей сложности на Кубани насчитывается 49 долгостроев, 36 из которых находятся в Краснодаре. Восстановления прав ожидают около 5 тыс. дольщиков.

Анастасия Донскова

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