Между Казанью и аэропортом в ноябре увеличат количество поездов из-за концерта

Между Казанью и местным аэропортом 5 ноября будет увеличено число поездов из-за концерта L’One (Леван Горозия) и группы Marselle. Об этом говорится в сообщении Минтранса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, из Казани дополнительный поезд отправится в 18:24 с прибытием в аэропорт в 18:45. В обратном направлении рейс отправится в 22:54 и прибудет в город в 23:15. При этом поезда будут курсировать без дополнительных остановок.

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"Ъ-Казань"