Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным понижением начальной цены продажи, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская область, Егорлыкский р-н, ст-ца Егорлыкская, пер. Грицика, д. 171: жилое помещение (кв. 3), общей площадью 50,8 кв.; сарай, общей площадью 14,9 кв.м; гараж, общей площадью 23,4 кв.м; нежилое помещение, общей площадью 14,1 кв.м; земельный участок (1/4 доли в праве собственности) площадью 2 664 кв.м(далее – Объекты), кадастровый номер земельного участка 61:10:0100120:39.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 1 178 860 рублей (с учетом НДС), в том числе стоимость жилого помещения 754 400 рублей (НДС не облагается), стоимость земельного участка 68 300 рублей (НДС не облагается). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 58 943 рубля.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru) и Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Следующая фотография 1 / 3 Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

ОАО «РЖД»