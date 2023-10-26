В Ростовской области мужчина избил ребенка из-за конфликта школьников

В станице Кутейниковской Ростовской области 49-летний мужчина применил насилие к 7-летнему мальчику. Причиной конфликта стало то, что ребенок дрался с сыном гражданина, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области. Имена и фамилии участников конфликта не раскрывают.

Днем 20 октября местный житель пришел в спортивный зал местной школы на тренировку по рукопашному бою, чтобы разобраться с обидчиком своего сына. Мужчина поднял несовершеннолетнего на руки и бросил на пол, после чего ударил его ладонью по голове. Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию с заявлением о применении насилия по отношении к ее ребенку.

«Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента, определена степень тяжести вреда здоровью и принято решение в соответствии с законодательством»,— резюмировали в пресс-службе полиции.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль и поручил докладывать о ходе проверки ситуации.

Также по факту происшествия проверку ведет прокуратура Ростовской области.

Анастасия Назарова