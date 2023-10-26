В Екатеринбурге за 25 млн рублей выставили на продажу пекарни Cinnabon

В Екатеринбурге выставили на продажу сеть кафе-пекарен Cinnabon. В объявлении, опубликованном на Avito, указано, что стоимость четырех объектов с учетом 50% скидки составит 25 млн руб.

«Американская франшиза. Полностью укомплектован персоналом, все процессы настроены. Продажа в связи с переездом собственника в другой регион»,— указано в объявлении.

Сейчас в мире по франшизе открыто более 1,8 тыс. пекарен Cinnabon в более чем 50 странах. В Екатеринбурге кафе открыты на ул. Вайнера, 9А, проспекте Ленина, 44, а также в торговых центрах «Гринвич» и Veer Mall.

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