За неделю в Удмуртии подорожали помидоры и подешевел картофель

В Удмуртии за неделю с 17 по 23 октября из продовольственных товаров больше всего подорожали помидоры — на 15,3%. Об этом сообщает Удмуртстат. В среднем кг этих овощей стоил 164 руб. Цены на колбасу, свеклу, яйца куриные и черный чай выросли на 3-3,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Картофель подешевел на 9,4% и продается в среднем за 20,5 руб. за кг, лук — на 4,5% до 26,5 руб.

По непродовольственным товарам первой необходимости рост цен наблюдался на детские бумажные подгузники на 3%, туалетное мыло подешевело на 3,6%, сухие корма для домашних животных — на 2,9%.

На 3% в среднем подорожал шампунь, на 5,4% ниже стали цены на спортивный костюм для школьника.