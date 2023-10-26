GfK: средняя покупательная способность в Европе выросла на 5,8%, до €17,7 тыс.

В 2023 году покупательная способность среднего европейца составила €17,7 тыс., увеличившись на 5,8%. Такие данные содержатся в опубликованном вчера, 25 октября, докладе исследовательской компании GfK. Совокупную покупательную способность европейцев в 2023 году компания оценила в €12,1 млрд.

На первом месте по покупательной способности находятся жители Лихтенштейна — €68,8 тыс., что почти в четыре раза больше среднеевропейского уровня. Далее идут Швейцария (€49,6 тыс.) и Люксембург (€40,9 тыс.). В топ-10 также входят Исландия, Дания, Ирландия, Австрия, Норвегия, Германия и Великобритания. Всего в рейтинге 42 страны. Последнее место занимает Украина (€2,5 тыс.). России в рейтинге нет.

«В нынешнем году в европейских странах снова зафиксирован существенный рост покупательной способности — в среднем почти на 6%,— что, однако, не может компенсировать все еще высокую инфляцию. При этом покупательная способность не движется в одном направлении во всех странах: например, Ирландия улучшила (свое место в рейтинге.— ''Ъ'') на четыре строчки, в то время как позиция Великобритании ухудшилась на три строчки»,— отметил эксперт GfK по геомаркетинговым решениям Тим Вебер.

Яна Рождественская