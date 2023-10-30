Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Красота и эстетика — в наших корпоративных ценностях»

Экспертное мнение

Группа RBI известна своими эксклюзивными девелоперскими проектами в историческом центре и в новых локациях. О том, как компания преображала городскую среду, сохраняя петербургский контекст, рассказывает президент Группы RBI Эдуард Тиктинский.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

REVIEW: За тридцать лет RBI построила 81 дом. Наверное, спрашивать, какие из них любимые, некорректно. Но какие из них дались вам тяжелее и легче всего? Какими вы особенно гордитесь?

ЭДУАРД ТИКТИНСКИЙ: Мы изначально старались делать каждый наш проект в чем-то передовым для рынка: создавали всегда то, что до нас в Петербурге еще никто не делал. Даже взять наш первый объект в квартале Каменка 71А-13Б, на Шуваловском проспекте. Это 1996 год, панельный дом. Посмотреть на него сегодня — кажется, при чем здесь строительство высокого сегмента? А тогда это был один из первых домов в городе с пластиковыми окнами из Германии. Чешская сантехника, фильтры очистки воды — по тем временам это был передовой проект. Так же и с каждым последующим домом.

Есть, конечно, проекты-«вехи», с особым «историческим» статусом. Например, «Новая звезда» на Песочной набережной, где мы почти половину площадей отвели под инфраструктуру для жителей: бассейн, спортзал, комната для йоги и тенниса, солярий, массажный кабинет. С 2005 года ничего подобного на рынке, по-моему, так и не появилось.

Или дом «Таврический» на «Чернышевской», созданный в 2011-м,— выдающийся с точки зрения архитектуры, современный вариант модерна, да еще и мастерски вписанный в очень небольшой участок. Кстати, он стал одним из первых современных жилых домов, который Всемирный клуб петербуржцев во главе с Михаилом Пиотровским включил в свою «Белую книгу» — как образец строительства в контексте исторической среды.

Несколько лет назад у нас появился еще один дом в «Белой книге» — это «Четыре горизонта» на углу Пискаревского проспекта и Свердловской набережной. Здесь и вид на Неву и Смольный собор, и видовые террасы, это и ключевое место с точки зрения городских панорам — на излучине Невы, прямо напротив центра. И, конечно, здесь с первого взгляда читается перекличка со старой промышленной архитектурой Охты.

Самый современный пример — Futurist и Левашовский хлебозавод. Они тоже сейчас в «шорт-листе» Всемирного клуба. Объект, конечно, знаковый для города: образец конструктивизма 1930-х годов с уникальными инженерными и архитектурными решениями.

Отдельная большая история — открытие в стенах бывшего завода культурно-делового пространства с офисом RBI. Мы работаем здесь уже больше полугода и чувствуем себя, наконец-то, в своей среде — можно сказать, делали «для себя». Сам клубный дом Futurist, с его фасадами из юрского мрамора, декором в стиле ар-деко, фантастической художественной подсветкой — это тоже, можно сказать, апофеоз всего нашего тридцатилетнего опыта в элитном девелопменте.

R: Одновременно с реализацией домов элитного и премиум-класса вы сейчас выводите на рынок жилые комплексы во Фрунзенском и Выборгском районах — «Куинджи» и «Струны». Пришло время более «демократичных» квадратных метров?

Э. Т.: Мы уже несколько лет назад начали отходить от традиционной маркетинговой концепции — когда о комфорт-классе по привычке говорят как о массовом строительстве, противопоставляя его элитному. Проекты RBI за пределами традиционного исторического центра давно стали близки по продуктовым характеристикам к нашим элитным домам.

Мы делаем огромные парадные входные группы с дизайнерской отделкой, или, например, двухуровневые дворы с пешеходными мостами, перекинутыми из одной части в другую. Привозим авторские арт-объекты, которые создаются специально под наши концепции, предусматриваем инфраструктуру для жителей. В одном из наших новых проектов, «Струны» на Шостаковича, будет музыкальная гостиная с караоке и роялем. В доме «Куинджи» на Лиговском проспекте создаем пейзажный парк с ручьем, «зеленой комнатой», садом камней. Наши покупатели приходят за уникальными проектами. Бывает, ждут «на паузе» несколько лет, пока RBI не выведет новый проект в интересующем их районе.

R: Кроме жилых домов, ваша компания реализовала 13 проектов редевелопмента. Зачем вы иной раз занимаетесь проектами, по сути, с нулевой прибылью?

Э. Т.: Мы создаем комфортную среду обитания, в которой человеку будет хорошо, где он будет счастлив. А теперь представьте, что человек в этом «идеальном» доме видит из окна аварийную трущобу. Все наши силы и труд, получается, уходят в пустоту. Коллеги-девелоперы спрашивают иногда: а насколько вырастает стоимость квадратного метра в новом доме, если рядом появляется яркий центр общественного притяжения, такой, как «Левашовский хлебозавод»? Или если из окна у тебя вид на необычный отреставрированный памятник? Как наш газгольдер на Заозерной улице или водонапорная башня в проекте «Четыре горизонта». Есть разные оценки — 10%, 15%. Но подумайте и о том, как влияет на цену в обратную сторону «трущобное» соседство. Участки Futurist и Левашовского хлебозавода мы, кстати, покупали по отдельности. Могли бы и не браться за памятник, если бы не захотели. Но мы видим, что проекты реконструкции действительно влияют на ценность недвижимости в части проекта, связанной с новым строительством. Это не просто меценатство со стороны девелопера, здесь есть и экономический резон.

Есть, конечно, еще и «идеологический» аспект: нам небезразлично состояние знаковых петербургских зданий. Нам интересно браться за такие штучные проекты, каждый из которых — со своей историей, со своими особенностями. Это возможность для нас внести вклад в то, чтобы наш город становился лучше, в сохранение его истории. Это интересная возможность связать историю и современность. Отчасти и поэтому нас называют самым петербургским девелопером.

R: К своему тридцатилетию компания RBI выпустила альбом джазовых композиций. Это та музыка, которая нравится непосредственно вам?

Э. Т.: Это классная и очень разнообразная по своей энергетике музыка, которую для нас создал Константин Хазанович, известный петербургский джазовый композитор. И здесь важно, наверное, не «нравится — не нравится» лично мне или еще кому-то, а сам посыл: мы несем нашим клиентам красоту, искусство, эксклюзивную составляющую. Это явление того же порядка, что и живопись, графика, скульптура современных художников в наших домах. Можно долго перечислять наши предметы искусства: живопись Андрея Ремнева для проекта «МИРЪ», скульптуры Дмитрия Жукова в Futurist или, например, мультимедийный «Гром-камень» из Карелии и тактильные арт-объекты в наших следующих проектах — «Струны» и «Куинджи». Сам девелопмент, все то, чем мы занимаемся,— это для нас тоже искусство. Я сейчас про стремление все стороны девелоперского проекта продумать досконально, про детали продукта, которые базируются на серьезных научных исследованиях, про умение прорабатывать детали, не забывая о главном.

R: Понятие «искусство» фигурирует во всем, чего касается RBI. Почему важно жить красиво? И это важно именно сейчас?

Э. Т.: Для нас «красота и эстетика» — особые понятия, с недавнего времени они вошли в число наших четырех корпоративных ценностей. Три другие — «сотрудничество», «надежность», «увлеченность». Недавно мы задумались, что эти три «старые» ценности, ставшие для нас привычными за последние годы, слишком сильно сфокусированы внутрь компании и не отражают того, что мы хотим «проецировать» вовне. Начали обсуждать это с коллегами и нашли сразу два новых понятия: «красота» и «эстетика». «Красота» понравилась своей многозначностью, а «эстетика» — наоборот, что-то более твердое, универсальное, если хотите, даже научное. Потому что мы как премиальный девелопер хотим создавать продукт, от которого захватывает дух. Для нас это очень важно.

Наталья Лавринович

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...