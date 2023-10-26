Мошенники обманули жителей Набережных Челнов на 458 млн рублей
За январь–сентябрь сумма ущерба, которую причинили мошенники жителям Набережных Челнов, составила почти 458 млн руб. Это на 158 млн руб. больше, чем годом ранее. Об этом в ходе пресс-конференции сказала глава отделения Следственного управления Управления МВД России по городу Наталья Башарова.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Всего с начала года в городе произошло 1,5 тыс. случаев мошенничества, в том числе 500 краж. Большая часть — это те случаи, когда потерпевшие сами перечисляют денежные средства.