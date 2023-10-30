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Тридцать лет под знаком «Ъ»

Юбилей

Петербургская редакция «Ъ» отмечает тридцатилетие со дня открытия. Корреспондентский пункт ИД «Коммерсантъ» появился в Петербурге в 1993 году — тогда город на Неве задавал демократический тон российской политике и поддерживал капиталистические настроения граждан.

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Церемония вручения премии «Коммерсант года» в 2014-м проходила в Михайловском замке в рамках XVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Церемония вручения премии «Коммерсант года» в 2014-м проходила в Михайловском замке в рамках XVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Рекламная растяжка на улице в 1993 году

Рекламная растяжка на улице в 1993 году

Фото: Коммерсантъ / Юрий Пилипенко

Статуэтка премии «Коммерсант года» — символ открытости. В офисах издательского дома так же выглядит дверная ручка: в виде готовой к рукопожатию ладони. Рука была сделана в 1992 году скульптором Андреем Наличем

Статуэтка премии «Коммерсант года» — символ открытости. В офисах издательского дома так же выглядит дверная ручка: в виде готовой к рукопожатию ладони. Рука была сделана в 1992 году скульптором Андреем Наличем

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Билборд с одним из слоганов 2011 года

Билборд с одним из слоганов 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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Церемония вручения премии «Коммерсант года» в 2014-м проходила в Михайловском замке в рамках XVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Рекламная растяжка на улице в 1993 году

Фото: Коммерсантъ / Юрий Пилипенко

Статуэтка премии «Коммерсант года» — символ открытости. В офисах издательского дома так же выглядит дверная ручка: в виде готовой к рукопожатию ладони. Рука была сделана в 1992 году скульптором Андреем Наличем

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Билборд с одним из слоганов 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Через два года региональный корпункт превратился в самостоятельный филиал — «Ъ-СПб», который принимал самое активное участие как в создании нового медиапространства, так и в формировании облика «небандитского» Петербурга.

«Я пришла в 1995 году. Корпункт уже был, и в нем работали отличные журналисты: Андрей Синицын, Сергей Слюсаренко, Кира Долинина, Лена Герусова, Максим Поляков, еще много кто,— вспоминает в одном из своих интервью Авдотья Смирнова, первый директор «Ъ-СПб», а ныне известный режиссер и сценарист.— И мы стали пытаться завалить московскую редакцию своими текстами. В идеале дай нам тогда волю — вся газета состояла бы из питерских заметок. Начальство смотрело на нас со смехом, но и с симпатией. А потом мы контрабандой (в смысле — без разрешения московского руководства) сделали цветную питерскую вкладку, куда собрали кучу рекламы. Потому что питерским рекламодателям хотелось в "Коммерсантъ", но цены на федеральные полосы были для них слишком высокими. А мы на питерскую вкладку назначили другую цену, ниже. Ну и нам поперло. Естественно, это было чистейшей воды пиратство. Злотин с Месхидзе, люди мудрые, вызвали меня в Москву, крепко надавали мне по шее, оштрафовали меня и повысили мне зарплату. Потом приехали к нам с инспекцией разбираться. И узаконили питерские вкладки. А потом позвали меня работать в Москву. Я была директором в Питере всего год».

Сегодня даже воспоминания о том времени больше смахивают на кино в жанре артхаус. Происходило все и сразу: развал страны, безработица, закрытие отечественных производств, появление иностранных фирм и представительств, экстрасенсы и олигархи, братва в малиновых пиджаках, стрельба на улицах. Тогда же, как грибы после дождя, начали появляться автосалоны, фитнес-клубы, стриптиз-бары, казино, видеосалоны.

На «невидимую руку бизнеса» уповали власть имущие, и в ней же искали спасение все слои населения. Медиапространство того периода представляло собой винегрет, где ролики предвыборных компаний и финансовых пирамид (МММ, «Хопер») перемежались рекламными блоками: водки, пива, сигарет, растворимых напитков Yupi, жвачки, конфет «Рондо», шоколада, окорочков и вентиляторов. Историю того времени писали не умом, а скорее «нетерпением сердца», руководствуясь при этом заданным еще партией шагом длиною в «пятилетку».

Лихое время

Тем не менее начало 1990-х стало самым «романтичным» периодом для российского бизнеса — временем шальных денег и новых русских. К слову, имя появившемуся классу придумали в «Коммерсанте». Отцы-основатели позиционировали «Ъ» как проект нового языка, созданного для нужд бизнес-сообщества. Как позже оказалось, многим петербургским «новым русским», коммерсантам и политикам предстояло стать героями своего времени — лидерами новой российской жизни и регулярно мелькать на региональных и федеральных страницах «Ъ».

Дальше — больше

Отправной точкой для нового витка развития отечественного бизнеса стал кризис 1998 года. Мировые цены на нефть упали, очереди в обменных пунктах выросли, отток капитала из страны еженедельно составлял сотни миллионов долларов.

Дефолт коснулся всех, пошатнул он и дела «Ъ», финансовые трудности грозили лишить издательский дом прежней идеологической независимости. Сотрудники редакции первыми почувствовали кризис. Но в большей степени их волновали вскоре подтвердившиеся слухи о продаже «Ъ». Востребованный медийный актив с незапятнанной репутацией представлялся крайне лакомым куском для всех политических игроков со средствами.

В 1999 году владельцем контрольного пакета «Ъ» стал Борис Березовский. Олигарх, перебравшийся в Лондон, заявлял, что не собирается вмешиваться в редакционную политику. Гонения на олигархов — изгнание Гусинского, Березовского, арест Голдовского — воспринимались читателями «Ъ» как наведение элементарного порядка. Спустя год после дефолта экономика страны начала показывать положительную динамику, а российские предприниматели — «наращивать жир», стало очевидно, что всем необходимы прозрачные и понятные правила игры.

Раскинули сети широко

Следующая «пятилетка» до кризиса теперь уже 2008 года проходила в условиях стабильного роста цен на нефть. Стало выгодно инвестировать в долгоиграющие проекты, в том числе в промышленное производство. В Петербурге, отпраздновавшем в 2003 году свое 300-летие, начался расцвет большого бизнеса. В авангарде развития того периода были автомобильный и фармацевтический кластеры, строительная отрасль и IT-сфера.

Случилось множество инфраструктурных проектов, которым было суждено оказаться на страницах «Ъ»: строительство дамбы и Кольцевой дороги (КАД), открытие самого большого в Европе пассажирского порта и реконструкция аэропорта Пулково, а также «зачистка» исторического центра от ларьков. Новый активно развивающийся формат торговли был призван стать достойной альтернативой «рудиментов» 1990-х и предоставить потребителю разнообразие товаров и качественный сервис.

Сети товаров и услуг всех мастей опутали город: продуктовые, строительные, книжные и сувенирные, товары для спорта и отдыха, для дома и сада, сети аптек, медицинских и ветеринарных клиник, фитнес-клубов и салонов красоты, спа-салонов, заведения общепита (японские, китайские, итальянские, позже — грузинские), кофейни, чайные, пивные... Статус «самого сетевого» российского мегаполиса за Петербургом окончательно закрепился после появления в 2006 году социальной сети «ВКонтакте».

В надежные руки

Стоит отметить, что в начале «нулевых» инвесторы уровня Мильнера и Усманова активно вкладывали деньги в отечественные доткомы (компании, чья бизнес-модель основывается на работе в сети). К слову, Алишер Усманов в 2006 году добавил к личной обширной коллекции инвестпроектов медийный бизнес и стал очередным владельцем (после Березовского и Патаркацишвили) издательского дома «Коммерсантъ».

В 2007 году возглавить региональное подразделение «Ъ-СПб» пригласили Максима Ефимова, бывшего генерального директора издательского дома «Собака». Его появление совпало с активизацией рекламных мероприятий под эгидой «Ъ». В то время пресса только начинала вводить в обиход практику круглых столов, бизнес-завтраков, конференций и прочий околоделовых форматов. В 2007 году питерский «Коммерсантъ» даже обзавелся собственным отделом конференций.

«В моем профессиональном издательском опыте были случаи создания коллективов "с нуля", а были случаи получения готовых команд в управление. С "Коммерсантом" был второй сценарий: я получил готовый, бережно созданный предыдущими руководителями коллектив. За последние годы он и расширялся, и сужался, кто-то уходил безвозвратно (в основном, как сказали бы в новостях,— "вверх по служебной лестнице"), а кто-то, уйдя на новое место работы, возвращался назад. Но неизменным оставалось и остается в петербургском "Коммерсанте" одно: дружный коллектив единомышленников, понимающих, что делают одно дело; коллектив, лишенный желания тратить свой день на внутренние конфликты или, например, на безделье»,— рассказывал Максим Ефимов в материале, приуроченном к двадцатилетию «Ъ-СПб».

Грянувший кризис 2008 года все смешал. Для журналистского сообщества настал нелегкий период. Ведущие петербургские издания впервые заговорили об ответственности СМИ за распространяемую информацию именно в кризис 2008 года. В медиапространстве появились формулировки: «время нестабильной экономической ситуации», «водяное перемирие с бизнесом» и «открыть в СМИ шлюзы для позитивных новостей».

Не остался в стороне и «Ъ»: «Журналист обязан отвечать за информацию, при этом к негативной информации, которая преобладает во время кризиса, подход должен быть более взвешенным».

Двое из ларца

Запуск в 2009 году скоростного поезда «Сапсан», соединившего две столицы, стал еще одним знаковым событием в истории Петербурга. Комфортная «начинка» поезда — результат венчурных инвестиций в робототехнические и фудтех-стартапы.

«Сапсан» и стартап являются своеобразными символами своего времени. Один — в силу кризисных обстоятельств 2008 года «обеспечил отток» бизнес-активности в Москву и приток туристов из Поднебесной в Петербург, а другой — запустил передовые бизнес-идеи с венчурных орбит «Сколково» в международный «экономический космос».

«Сапсан» стал еще одним «читальным залом» для «Ъ»: «пошуршать страницами», сидя в удобном кресле поезда, стало доброй традицией его деловых пассажиров.

Умнее умного

Очередной расцвет бизнеса уже «по традиции» начался в новом десятилетии. Главным триггером развития сделался интернет, который неожиданно стал доступен повсеместно. «Доступность», а за нею и «умность» всего (телефонов, часов, весов, домов) стали новыми трендами.

Пандемия ввела моду на «удаленность» и «бесконтактность», подкрепив тем самым интерес к голосовым помощницам «Алисе» и «Марусе». Геополитические реалии начали стимулировать взращивание гениев программирования и цифровых продуктов в родном отечестве.

«Ъ-СПб» тоже погрузился в новые форматы и технологии, используемые его читателями: обзавелся мобильным приложением, активизировался в социальных сетях, обрел «Дзен», увлекся лонгридами, овладел искусством лендинга, прибегнул к таргетингу и прочим инструментам интернет-маркетинга, оброс «умными» и доступными сервисами.

И хотя «Ъ», как и тридцать лет назад, продолжает «шуршать» ежедневными новостями и отливать глянцем специальных приложений, он успешно существует и в виртуальном новостном пространстве — «оперативно, достоверно, объективно».

Дарья Каверина

Владимир Катенев, президент союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»:

— «Коммерсантъ» — это издание, которое не обходит острых углов, в котором трудятся журналисты с редким талантом. Зачастую городские новости узнаю первым из петербургской страницы «Коммерсанта». С утра быстро читаю первую и последнюю страницу. Общаясь с коллегами, представителями власти, я обнаруживаю, что, несмотря на печатный формат, я узнаю новости быстрее, чем они, используя другие информационные каналы.

Что касается меня лично, то я неоднократно становился героем статей в «Коммерсанте». Эти материалы, как правило, носят критически-аналитический характер, что стимулирует меня в моей дальнейшей деятельности.

Сергей Воронков, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», президент Российского союза выставок и ярмарок:

— Я читаю «Коммерсантъ», потому что на его страницах нахожу структурированную, выдержанную и интересную информацию. И не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения подачи. «Коммерсантъ» — умный, креативный, озорной. Хорошие фотографии, тексты, комментарии, заголовки. Прекрасная аудитория. Когда я читаю «Коммерсантъ», я ощущаю себя в кругу образованных и остроумных бизнесменов и бизнес-леди.

В 1990-е годы в Петербурге «Ъ» и «Деловой Петербург» были единственными серьезными деловыми изданиями. Особенно «Коммерсантъ» для нас тогда был глотком свежего воздуха, родником деловой информации. Собственно, своей работой команда «Ъ» закладывала традиции и стандарты деловой журналистики и в стране, и в Петербурге. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. Появилось больше деловых изданий, появился интернет с его возможностями. Тем более ценно, что «Ъ» не потерял актуальности и уникальности, сохранил своих лояльных подписчиков в этом высококонкурентном информационном поле. Мне кажется, что я так и прожил бок о бок с «Коммерсантом» эти тридцать лет. Мы не расставались: радовались, печалились и переживали события вместе.

Одно могу сказать, что на всех знаковых мероприятиях, которые мы организуем в «Экспофоруме», «Коммерсантъ» выступает в качестве информационного партнера. И все посетители начинают знакомство с форумами со свежих выпусков специальных проектов издания.

Виталий Свидовский, совладелец сети ресторанов русской кухни «Теремок»:

— Могу для себя выделить две причины, по которым я читаю «Ъ». Сейчас жизнь довольна динамичная, огромное количество информации, поэтому, во-первых, это, конечно, потребность в получении передовой и своевременной информации. Во-вторых, это доверие к изданию. «Коммерсантъ» — это та газета, информация в которой проверена.

Я лично и компания «Теремок» дружим с «Коммерсантом». Последняя встреча была «в полях», в рамках ПМЭФ-2023: давали развернутое интервью. Нам очень понравился подход «Ъ» к тем вопросам, которые они поднимали, и к проблематике в целом. На мой взгляд, «Ъ-СПб» отличается качеством и креативностью. Я всегда говорю: успех и качество интервью зависит не только от того, у кого берут интервью, но и от правильно выстроенного диалога, а это уже должна быть грамотная работа журналиста.

Тридцать лет назад в России, конечно, не было деловых изданий такого качества. Разумеется, за это время произошли серьезные изменения. Я думаю, мы развиваемся вместе с «Коммерсантом»: мы — как предприниматели, а «Ъ» — с точки зрения освещения того, как работает российский бизнес.

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