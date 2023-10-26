В Саратове растет производство минеральной продукции на фоне падения добычи

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные о промышленном производстве в регионе за девять месяцев 2023 года.

В январе-сентябре в сравнении с аналогичным периодом прошлого года индекс промышленного производства составил в субъекте РФ 105,1%, в сентябре в сравнении с тем же месяцем 2022-го — 107,1%.

В январе-сентябре и сентябре рост показали только обрабатывающие производства — 9,8 и 11,5% соответственно. Добыча полезных ископаемых снизилась в регионе на 0,8% в обоих периодах; обеспечение электричеством, газом и паром, а также кондиционирование воздуха снизились на 3,7 и 0,6% соответственно; водо- снабжение, отведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений — на 13,2% в январе-сентябре и 4,9% в сентябре.

«Существенный вклад внесли предприятия машиностроительного комплекса, химпрома, легкой и мебельной промышленности. Большие объемы строительства обеспечили заказы на цемент и прочие смеси, кирпич, железобетонные конструкции», — объяснили в пресс-службе правительства Саратовской области.

Чиновники также привели некоторые данные, которые не опубликовал Саратовстат. В их числе рост производства: неметаллической минеральной продукции — почти на 85%, электроники и оптики — на 17,2, резиновых и пластмассовых изделий — на 24,3, химических веществ — на 8, фармацевтики — на 19,5%.

Статистики же зарегистрировали самый большой рост сфере производства молока (кроме сырого) — 44,8%. На 18,3% снизилось производство безопасного стекла, на 7,7% — керамического кирпича (относятся к упомянутой выше неметаллической минеральной продукции, которая выросла на 85%).

Чиновники рассказали, что за девять месяцев этого года объем инвестиций в региональный химпром вырос в сравнении с показателем прошлого года на 58% и составил порядка 8,4 млрд руб. Для сравнения, ГК «Дамате» вложила в строительство индюшатников в соседней Пензенской области 7 млрд руб. (см. «Ъ» № 199 от 25.10).

«Существенный вклад внесли предприятия машиностроительного комплекса, химпрома, легкой и мебельной промышленности», — говорится в релизе кабмина. По данным Саратовстата, производство «мебели для сидения» снизилось на 31,6%, но шкафов — выросло на 4,2%.

Дарья Васенина

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