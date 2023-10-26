Почти 100 домов в Ленинском районе Воронежа остались без холодной воды

Из-за коммунальной аварии в Ленинском районе Воронежа без холодной воды остались 96 многоквартирных домов. Об этом сообщили в компании «РВК-Воронеж», не уточняя сроки устранения утечки.

Повреждение произошло на водопроводе на улице Чапаева. Специалисты водоканала откачивают воду, чтобы добраться до места утечки.

Подвоз воды планируют организовать на Краснознаменной, 106.

UPD: «РВК-Воронеж» сообщает, что прорыв устранен, водоснабжение домов восстановлено.

Алина Морозова

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