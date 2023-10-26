Где в Воронеже отключили холодную воду 26 октября

Компания «РВК-Воронеж» сообщила об отключении холодной воды в 96 многоквартирных домах Ленинского района. Ограничения связаны с утечкой на водопроводе на улице Чапаева. Сроки устранения коммунальной аварии не называются.

Ограничения коснулись домов по следующим адресам: