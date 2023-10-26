Где в Воронеже отключили холодную воду 26 октября
Компания «РВК-Воронеж» сообщила об отключении холодной воды в 96 многоквартирных домах Ленинского района. Ограничения связаны с утечкой на водопроводе на улице Чапаева. Сроки устранения коммунальной аварии не называются.
Ограничения коснулись домов по следующим адресам:
- Улица Чапаева, 44, 52, 52а, 54, 58А, 64, 68Б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122А, 124, 124А, 124Б, 126, 128, 130, 130А;
- переулок Вишневый. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 26А;
- улица Грамши, 2Г, 70, 70д, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90;
- улица Краснознаменная, 101А, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 145Б, 147, 149, 151, 153, 153/3, 153/4, 153/5, 155, 157, 161, 163, 165, 165А, 167, 167А, 167б, 171, 171/1, 171А, 171Б;
- улица Матросова, 4, 6, 6а, 6б.