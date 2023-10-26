Пенсионерка из Ижевска лишилась 1,5 млн рублей при попытке заработать на бирже

66-летняя жительница Ижевска лишилась 1,5 млн руб. из-за мошенника, предложившего ей заработать на инвестиционной бирже. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, пенсионерка увидела предложение о дополнительном заработке в интернете.

Мужчина, представившийся брокером, уговорил ее зарегистрироваться на платформе и научил вносить деньги. За несколько месяцев пенсионерка перевела на указанные ей счета более 1,5 млн руб. Однако впоследствии мужчина перестал отвечать ей. Вывести деньги обратно с платформы потерпевшая не смогла.

Сейчас полиция проводит проверку.