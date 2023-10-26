На территории городского курорта «Притяжение» появится двухуровневый фонтан

В городском курорте «Притяжение» в Магнитогорске построят двухуровневый фонтан. Одна из его частей будет аналогичной первому светомузыкальному фонтану, который начал работать на территории парка в прошлом году. Другой, верхний уровень будет построен в виде классической чаши, сообщают в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината.

Сейчас на месте будущего фонтана вырыт котлован под подземные технологические помещения. В нем идут работы по заливке монолитных железобетонных конструкций.

Новый фонтан будет находиться между центральной и северной входными группами парка. Его проектировщиком выступает «Мосинжпроект», подрядчиком — «Фонтан Град». Планируется, что объект запустят ко дню металлурга в июле следующего года.

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