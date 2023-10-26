Тоннель на ул. Дзержинского будет закрыт для транспорта до середины декабря

Ограничение движения транспорта через тоннель на ул. Дзержинского (между ул. Дзержинского и ул. Вишерской) будет продлено до 15 декабря 2023 года. Это вызвано строительством автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — пл. Гайдара».

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Как сообщает краевой минтранс, на этом участке перекрытия продолжаются работы по переустройству контактной сети и трамвайных путей на примыкании ко второму этапу возведения ул. Строителей.

Движение в тоннеле было остановлено 4 сентября. Объезд закрытого участка возможен по ул. Локомотивной и Окулова.