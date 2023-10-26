Обладатель четырех «Золотых масок» уволился из красноярского ТЮЗа

Красноярский Театр юного зрителя сообщил об отставке художественного руководителя Романа Феодори. По данным пресс-службы театра, он уволился по семейным обстоятельствам.

«Мы благодарим Романа Николаевича за содержательный ренессанс, который пережил наш театр. Это были фундаментальные изменения, вызванные силой таланта нашего худрука»,— говорится в сообщении ТЮЗа. В театре отметили, что не скрывают «своей грусти» от ухода одного из руководителей коллектива.

Роман Феодори работал худруком в красноярском ТЮЗе с 2016 года. Ранее, с 2011 года, занимал пост главного режиссера. С 2012 года Роман Феодори со спектаклями разных театров четырежды становился лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска».

ТЮЗ работает в статусе краевого государственного автономного учреждения культуры. «Спасибо за принципиальную позицию министерству культуры края и его руководителю Аркадию Владимировичу Зинову»,— отреагировала в своем Telegram-канале на отставку худрука депутат законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина («Единая Россия»), которая ранее опубликовала пост о якобы имевшем место творческом сотрудничестве Романа Феодори с иноагентами за рубежом.

В 2014 году Роман Феодори получил премию правительства Красноярского края за личный вклад в сохранение и развитие культуры региона, а в 2021-м — госпремию Красноярского края им. Смоктуновского в области театрального искусства.

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Валерий Лавский