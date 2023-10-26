Жителей Кубани предупредили о ливнях с грозами и градом
В ближайшие сутки местами на Кубани ухудшится погода. Об этом жителей региона предупредили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Фото: pixabay.com
По данным ведомства, до конца дня 26 октября и в течение дня 27 октября по краю пройдут ливни с грозами и градом. Скорость ветра может достигать 23 м/с.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности. Кубанцам рекомендовали следить за погодой.
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