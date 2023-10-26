Активистку Ольгу Мисик заподозрили в призывах к терроризму за пост о Татарском

Мещанский межрайонный следственный отдел полиции Москвы возбудил уголовное дело в отношении активистки Ольги Мисик, сделавшей публикацию в соцсети X (бывшая Twitter) о теракте, в котором погиб военкор Максим Фомин (известен под псевдонимом Владлен Татарский). В рамках расследования дела в квартире отца активистки 26 октября прошел обыск, постановление на который женщина опубликовала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете) 2 августа. Причиной стала публикация в соцсети X, по мнению следователей, «оправдывающей террористический акт Треповой Д.Е. в отношении Татарского В.».

Обыск в квартире отца подозреваемой начался в 6:20 26 октября. По словам Ольги Мисик, сотрудники полиции ничего не изъяли, а хотели найти саму активистку, которая сейчас проживает за пределами России.

В России Ольга Мисик находится в федеральном розыске. В мае 2021 года Тверской районный суд Москвы приговорил ее к двум годам ограничения свободы за участие в акции, когда была облита красной краской охранная будка Генпрокуратуры и забор Люблинского суда. Женщину и двух других активистов суд признал виновными в вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 214 УК). В сентябре 2023 года суд по ходатайству ФСИН изменил ей наказание на реальный срок.

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