В Краснодаре на три недели закроют родильный дом краевой БСМП
В Краснодаре с 1 по 21 ноября закроют родильный дом Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
Роддом закрывается в связи с проведением ежегодных плановых профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. На время закрытия беременных и рожениц будут направлять в родильный дом №4, в ККБ №2 и детскую краевую клиническую больницу.
С 6 по 20 ноября на плановую дезинфекцию также закроют роддом в Анапе. Всех рожениц в это время будут переводить в перинатальный центр Новороссийска.
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