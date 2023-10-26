Сбербанк увеличил выдачу ипотеки в Челябинской области на 6%

В сентябре Сбербанк выдал клиентам в Челябинской области 4,1 тыс. ипотечных кредитов, что на 6% больше, чем в августе. Объем оформленных займов за месяц вырос на 12,8%, с 10,2 млрд руб. до 11,5 млрд руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе банка.

Большая часть займов (51%) была выдана на покупку недвижимости на вторичном рынке, 39% — на первичном. 9% от всех ипотек оформили для индивидуального жилищного строительства. 1% займов пришелся на прочие программы кредитования.

Увеличение объема выдачи ипотеки в сентябре в Челябинской области фиксировали и в ВТБ. Представители банка отмечали трехкратный рост показателю в сравнении с тем же периодом прошлого года.

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