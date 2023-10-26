В районе Западного обхода Краснодара достроили школу на 1,1 тысячи мест

В Краснодаре завершили строительство новой большой школы в районе Западного обхода. Учреждение сможет принять 1,1 тыс. учеников, рассказали в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Здание площадью больше 18 тыс. кв. м расположено на улице Ивана Беличенко, 91. Школу уже ввели в эксплуатацию. Из 1,1 тыс. мест 400 отведены под начальные классы. В здании оборудовали универсальные игровые комнаты для групп продленного дня, помещения для внеклассной работы, необходимые кабинеты, а также пространство для исследовательской деятельности. В частности, дети смогут заниматься робототехникой.

На прилегающей территории выполнили полное благоустройство. Ученикам будут доступны поле для мини-футбола, круговая беговая дорожка, теннисные столы, уличные тренажеры, площадки для занятий различными видами спорта. По периметру школы установили ограждение.

Вячеслав Рыжков

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