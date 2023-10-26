Из-за матча «Факела» со «Спартаком» в Воронеже ограничат движение и парковку

В центре Воронежа 27 и 28 октября ограничат парковку и движение в связи с проведением матча местного футбольного клуба «Факел» и московского «Спартака» в рамках 13-го тура РПЛ. Об этом сообщило управление дорожного хозяйства мэрии облцентра.

Парковка будет запрещена с 18:00 27 октября до 17:30 28 октября на участках следующих улиц:

Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до улицы Чайковского);

Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до улицы Студенческой);

Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до улицы Студенческой).

Также с 7:00 до 17:30 28 октября для движения транспорта закроют участки следующих улиц:

Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Матч состоится 28 октября в 14:00 на Центральном стадионе профсоюзов. По итогам 12-го тура чемпионата «Спартак» занимает четвертое место в таблице с 20-ю очками, «Факел» — 13-е с 12-ю очками.

О последней победе «наглецов из Воронежа» в этом сезоне РПЛ — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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