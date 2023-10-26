Нижегородец стал жертвой мошенников при онлайн-покупке арматуры

Житель Ковернино потерял средства при покупке арматуры через интернет. По данным областного ГУВД, в конце сентября мужчина через мобильное приложение нашел подходящее по цене объявление о продаже арматуры. Под объявлением были размещены положительные комментарии о продавце.

Мужчина написал продавцу о том, что хочет приобрести указанный в объявлении товар. После этого он оплатил почти 265 тыс. руб. по QR-коду, который вместе с договором прислал ему продавец. В назначенное время арматуру не привезли, а продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция ищет злоумышленников.

Андрей Репин