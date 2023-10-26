Центр пожаротушения вернул сотрудникам 2 млн рублей долга по зарплате

Прокуратура Металлургического района направила представление руководителю «Центра пожаротушения и охраны леса Челябинской области» за невыплату зарплат работникам. Сумма долга составила 2 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что руководство учреждения не выплачивало зарплаты 121 работнику за июль-сентябрь. Прокуратура провела проверку и возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

В результате работникам выплатили заработную плату в полном объеме.

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