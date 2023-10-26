обновлено 13:31
ПГНИУ избавится от непрофильных функций и имущества
Пермский государственный национальный исследовательский университет меняет организационно-штатную структуру. Об этом в пресс-службе вуза сообщили порталу 59.ру, который опубликовал материал о сокращении подразделений и персонала в научной библиотеке университета.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В частности, из 29 сотрудников уведомления о сокращении получили 24 человека. Шесть из них покинут университет, а остальные перейдут на другие должности. По данным «Ъ-Прикамье», ПГНИУ намерен не только произвести укрупнение подразделений, но и избавиться от непрофильного имущества. В частности, речь идет о ряде земельных участков, содержанием которых занимается университет.