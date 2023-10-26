ПГНИУ избавится от непрофильных функций и имущества

Пермский государственный национальный исследовательский университет меняет организационно-штатную структуру. Об этом в пресс-службе вуза сообщили порталу 59.ру, который опубликовал материал о сокращении подразделений и персонала в научной библиотеке университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В частности, из 29 сотрудников уведомления о сокращении получили 24 человека. Шесть из них покинут университет, а остальные перейдут на другие должности. По данным «Ъ-Прикамье», ПГНИУ намерен не только произвести укрупнение подразделений, но и избавиться от непрофильного имущества. В частности, речь идет о ряде земельных участков, содержанием которых занимается университет.