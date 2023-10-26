Прокуратура заставила «Нижегородэлектротранс» оплатить долги 43 контрагентам

Госпредприятие «Нижегородэлектротранс» (Нижний Новгород) рассчиталось по долгам с 43 контрагентами после вмешательства прокуратуры. По данным надзорного ведомства, общая сумма долга, выплаченного коммерческим компаниям, составила 12,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Контракты на поставку оборудования для электротранспорта, запчастей и горюче-смазочных материалов были заключены в 2022-2023 годах. Со своей стороны контрагенты «Нижегородэлектротранса» выполнили все свои обязательства, но госпредприятие уклонилось от оплаты в установленные договорами сроки.

Со стороны прокуратуры в адрес руководства предприятия внесено представление, после чего транспортное предприятия рассчиталось с поставщиками в полном объеме.

Андрей Репин